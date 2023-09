Haymarket Media Group und Green Solutions übernehmen Garden Connect

Führende Online-Marketing-Agentur für Gartenbau

Die Haymarket Media Group und die Green Solutions Software GmbH gaben am heutigen Montag die Übernahme von Garden Connect mit Sitz in Amsterdam bekannt. Das IT-Unternehmen ist demnach die führende Online-Marketing-Agentur für Gartenbaubetriebe in Großbritannien, den Niederlanden und Belgien. Das Joint Venture wird ein verbessertes und erweitertes Angebot für die Kunden und Partner von Garden Connect und Green Solutions bieten. Die komplementären Qualitäten der drei Unternehmen bedeuten, dass sie nun die bestmöglichen Omnichannel-Lösungen für alle Interessengruppen in der Gartenbranche, von Einzelhändlern und Gärtnern bis hin zu Baumschulen und Lieferanten, liefern können. Durch die aktive Investition von Haymarket wird die Präsenz des Unternehmens auf die Niederlande ausgeweitet, zusätzlich zu den bestehenden Standorten in Großbritannien, den USA, Kanada, Deutschland, Hongkong, Singapur und Indien.

Joint Venture geht in Green Solutions International auf

Haymarket hat seit langem eine führende Position im Bereich der Medien, Daten und Informationen für den Gartenbau, da es die Muttergesellschaft von Marken wie Horticulture Week und TASPO ist. Inzwischen sind auch Green Solutions und Garden Connect bereits führend in ihren Märkten. Das digitale Produktangebot von Green Solutions ist die Cloud Software, die es Gartenbaubetrieben ermöglicht, alle relevanten Kanäle sowohl online als auch offline zentral zu konsolidieren. Dies umfasst Funktionalitäten von Webshops, Websites, Newsletter, Dropshipping, CRM, SEO, SEA, Social Media bis hin zu Signage, Apps und Kundenbindung. Kunden von Garden Connect können nun auf die umfangreiche Datenbank von Green Solutions zugreifen, die Tausende von Fotos, Videos, redaktionellen Berichten, Pflanzen- oder Produktdaten enthält und die digitalen Kanäle der Cloud-Software mit professionellen und attraktiven Inhalten aufwertet. Im Laufe der nächsten 12 Monate werden die bestehenden Plattformen von Green Solutions und Garden Connect in Green Solutions International umgewandelt.

Stimmen zur Übernahme von Garden Connect



Haymarket-CEO Kevin Costello freut sich auf die Synergien der drei Unternehmen. Foto: Haymarket Media

„Haymarket und Green Solutions arbeiten bereits seit einiger Zeit zusammen, und mit Garden Connect an Bord haben wir nun eine perfekte Plattform für die Entwicklung von Green Solutions International. Aufgrund unserer gemeinsamen Fähigkeiten und unseres Einflusses in der Branche haben wir schnell erkannt, dass eine Zusammenarbeit und ein Zusammenschluss viel vorteilhafter wäre, als auf denselben Märkten zu konkurrieren. Ich bin begeistert, dass wir nun auf unseren jeweiligen Fachkenntnissen aufbauen und ein wirklich spannendes Produkt für unsere Kunden und unser Publikum schaffen können. Dieses einzigartige neue Geschäftsangebot stellt eine marktführende Kraft im Bereich SaaS (Software as a service) dar - kombiniert mit Haymarkets bestehendem Wissen und Know-how in der Gartenbauindustrie. Ich freue mich darauf zu sehen, was wir in den kommenden Monaten für die gesamte Gartenbaubranche erreichen können“, sagte Kevin Costello, CEO der Haymarket Media Group.



Auch Alexander Kelm, CEO von Green Solutions freut sich auf die zunehmende Internationalisierung. Foto: Green Solutions

„Garden Connect passt perfekt zu unserer Internationalisierungsstrategie und wird von einem Partner zu einem festen Bestandteil der Green Solutions Familie. Mit seiner langjährigen Erfahrung, einem sich überschneidenden Produktportfolio und einem über Jahrzehnte aufgebauten Kundenstamm ist Garden Connect in der Lage, unser internationales Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Als Green Solutions International gibt es einen klaren Plan, den bestehenden Wachstumskurs von Garden Connect in den kommenden Jahren deutlich zu verstärken“, ergänzt Alexander Kelm, Geschäftsführer und CEO von Green Solutions.

„Wir drei Partner wollen allen Akteuren der Gartenbranche das bestmögliche Erlebnis bieten. Diese Veränderungen bedeuten auch neue Möglichkeiten, unser Angebot deutlich zu erweitern - vom Zugang zu Tausenden neuer Bilder in der umfassenden Fotodatenbank bis hin zur Integration des hervorragenden Green Solutions Beschilderungssystems, mit dem Einzelhändler sofort druckbare Beschilderungen für ihre Geschäfte erstellen können“, blickt auch Edwin Meijer, Mitbegründer und CMO von Garden Connect, voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit.

Das Team von Garden Connect wird weiterhin von Amsterdam aus in Verbindung mit der Cloud-Software von Green Solutions arbeiten. Die bisherigen Mitbegründer Frank de Lange, Edwin Meijer und Jeffry Breure werden ihre Positionen im Unternehmen behalten.