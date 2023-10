Wie digital ist der Gartenbau? LVG-Umfrage gibt Einblicke

Im Rahmen der Informationskampagne „Digital-sicher.jetzt“ hat die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Heidelberg Gartenbauunternehmen befragt, um Einblicke in deren Umgang mit digitalen Tools und Prozessen zu gewinnen. Wie die Gartenbauunternehmen im digitalen Wandel agieren, welche Trends und Erwartungen in der Branche vorherrschen, erfahren Sie hier.