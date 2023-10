Gewinner der TASPO Awards 2023 in Berlin ausgezeichnet

Am 20. Oktober wurden zum 17. Mal die TASPO Awards an Unternehmen und Persönlichkeiten der Grünen Branche vergeben. Moderatorin Laura Wontorra führte in der festlichen Atmosphäre des Grand Hyatt in Berlin durch einen Abend mit vielen emotionalen Momenten und zeichnete die Preisträger in 15 Kategorien aus. Verliehen wurde der begehrte Branchenpreis zudem an die „Unternehmerpersönlichkeit des Jahres“.

Preisvergabe in vier Rubriken und 15 Kategorien

In den Rubriken Produkt, Unternehmen, Marketing sowie Management wurden in Berlin die TASPO Awards 2023 an gärtnerische und landschaftsgärtnerische Unternehmen, an Floristen und inhabergeführte Gartencenter oder an Zulieferer der Grünen Branche vergeben. Im Juli hatte die Fachjury getagt, die sich aus 18 Persönlichkeiten verschiedenster Fachsparten des Gartenbaus sowie Fachredakteuren aus dem Hause Haymarket Media zusammensetzte. Sie nominierten in geheimer Abstimmung die Finalisten.

Die einreichungsstärkste Kategorie war mit 14 Einreichungen „Bestes Konzept Umwelt und Nachhaltigkeit“. Es folgten mit jeweils elf Einreichungen „Beste Produktidee B2B“ und „Beste Produktidee B2C“. In den Kategorien „Beste Marketingaktivität digital“ und „Geschäftsidee des Jahres“ gab es jeweils zehn Einreichungen. „Die Aufteilung der Kategorie Produktidee in B2B und B2C wurde bestens angenommen. So war es auch bei der Marketingaktivität, die wir in digital und analog unterteilt haben. Sehr gute Einreichungen gab es ebenfalls in der neuen Kategorie Newcomer*in des Jahres, die Bewerbern bis zu einem Alter von 35 Jahren offenstand“, so Dr. Heinrich Dreßler, Chefredakteur der TASPO und Vorsitzender der Jury. „Alle Finalisten können sehr stolz auf ihre Leistungen sein, mit denen sie sich um einen TASPO Award beworben haben.“

Und das sind die Gewinner und Finalisten in den einzelnen Rubriken und Kategorien:

Rubrik Produkt



Der Veiling Rhein-Maas Award – Blumen und Pflanzen: Züchtung oder Konzept des Jahres



Marc Knof (2. v. r.), Produktmanager bei Florensis, mit den Veiling Rhein-Maas-Geschäftsführern Günther Esser und Cees Hoekstra und Moderatorin Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Blumen und Pflanzen: Züchtung oder Konzept des Jahres“ ist Florensis Deutschland aus Weeze mit „Impatiens Glimmer – Sternenstaub statt Mehltau“. Die früher sehr beliebten Impatiens leiden weltweit unter Falschem Mehltau. Mit der gefüllt blühenden Glimmer-Serie will Florensis den Premium-Markt wiederbeleben, denn die Pflanzen zeigen keine Befallssymptome. Impatiens Glimmer aus Stecklingsvermehrung ist in sechs Farben verfügbar.

2. Platz | Europlant Canders GmbH (Straelen): First Ladies – leuchtende Callunen mit formschönen, dicht besetzten Trieben

3. Platz | Julius Kühn-Institut (Dresden): ʻPia41ʼ – der leckere Apfel mit neuartiger Schorfresistenz

Finalist | Artmeyer Baumschule (Hörstel-Riesenbeck): Sommerflieder Summer Kids, so bunt wie der Sommer

Finalist | Graines Voltz Deutschland GmbH (Regensburg): ʻLovertino F1ʼ – Der Smiley unter den Tomaten

Der Sagaflor Award – Bestes Konzept Gemüse/Kräuter/Obst



Arne Eggers (Mitte) mit Laura Wontorra und Sagaflor-Vorstand Peter Pohl. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Bestes Konzept Gemüse/Kräuter/Obst“ ist Eggers Gemüsehof aus Hamburg mit „Eggers – nachhaltige Tomatenproduktion“. Der Produzent seltener Tomatensorten legt sein Augenmerk auf den regionalen Absatz seines Gemüses. Außerdem dienen die eigenen Tomaten und Kräuter zur Herstellung veredelter Produkte wie Ketchup, Pesto oder Salsa. Durch die Nutzung verschiedener Vertriebskanäle werden die Zielgruppen gut erreicht. Die Kunden schätzen das Geschmackserlebnis bei den Liebhabersorten.

2. Platz | Graines Voltz Deutschland GmbH (Osterhofen): Das Voltz Horticulture-Konzept – Tomatensorten mit hoher Kraut- und Braunfäule-Resistenz

3. Platz | Added Value Support GmbH (Westerstede): Sweet Symphony® Blue-Heidelbeeren – eine wahre Geschmacks-Symphonie

Der TASPO Award – Beste Produktidee B2B



Christoph Hokema (2. v. l.), Nicole Klattenhoff und Xandi Schmidhammer vom Stauden Ring mit Laura Wontorra und Franz-Josef Isensee (l.). Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Beste Produktidee B2B“ ist der Stauden Ring aus Oldenburg mit dem „Beetplaner – mit wenigen Klicks zur perfekten Staudenpflanzung“. Der Beetplaner kombiniert eine Stauden-Datenbank mit den vorrätigen Stückzahlen der jeweiligen Sorte. Zielgruppen für den Beetplaner sind GaLaBauer und Kommunen, aber auch Gartencenter zur Kundenberatung. Das Tool findet geeignete Stauden für die jeweilige Situation. Aus der Wahl des Pflanzstils ergeben sich die Vorschläge nach Sorten und Mengen.

2. Platz | PBSGEO GmbH (Köln): friedhofsplan.de 2.X

3. Platz | KERN & DRIVE GmbH (Györ, Ungarn): Doppelreihen-Absetzroboter MATRIX DL

Finalist | Bund deutscher Friedhofsgärtner im Zentralverband Gartenbau e.V. (Berlin): Lexikon „Dauerhafte Grabbepflanzung auf Friedhöfen“

Finalist | Innok Robotics (Regenstauf): Induros-Roboter im Einsatz bei Landgard

Der TASPO Award – Beste Produktidee B2C



Peter Bali (l.) und Samir Hammouda (r.) von Compo mit Martina Mensing-Meckelburg und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Beste Produktidee B2C“ ist COMPO aus Münster mit „Bimsgranulat COMPO BIO GRANUPLANT®“. Mit seinem naturbelassenen Bimsgranulat bietet Compo Hobbygärtnern eine Alternative zum Blähton, für dessen Herstellung viel Energie benötigt wird. Das Dränage-Granulat Granuplant sorgt für eine optimale Bodenbelüftung und schützt Topfpflanzen vor Staunässe und Wurzelfäule. Es ist mit allen Erden und Düngern kompatibel und auch für Hydrokulturen geeignet.

2. Platz | Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG (Rüthen): „Nature Baby“, der erste recyclingfähige Papiersack für naturfeuchte Blumenerde

3. Platz | Diderk Heinje Pflanzenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG (Jeddeloh 1): Fruchtbengel-Obstgehölze

Finalist | Bruno Nebelung GmbH (Everswinkel): Das veredelte Saatgut – PowerSaat

Finalist | Junger Spross – Suttmeyer/Wagner GbR (Gladbeck): Greencard – die Postkarte zum Anpflanzen

Rubrik Unternehmen



Der Mein schöner Garten Shop Award – Gartenprojekt des Jahres



Ingo Sperling mit Astrid Sutter vom Burda Verlag und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Gartenprojekt des Jahres“ ist Ingo Sperling Exclusiv-Gestaltung aus Solingen mit einem Badeteich am Waldesrand. Die Kunden wünschten sich eine Teichanlage, in der sie ganzjährig schwimmen können. Eine großzügige Terrasse und ein Feuerplatz standen ebenfalls auf der Wunschliste. Ingo Sperling hat eine harmonische Verbindung zwischen der umliegenden Waldlandschaft und dem Gebäude geschaffen. Zur Nachhaltigkeit tragen insektenfreundliche Pflanzen und regionale Natursteine bei.

2. Platz | Otto Arnold GmbH (Leinfelden-Echterdingen): Grün, so weit das Auge reicht

3. Platz | Gartenbau Leufgen GmbH (Üttfeld): Restaurant-Terrasse für alle Sinne

Finalist | Goroncy Gärtner von Eden (Drensteinfurt): Wohlfühlgarten mit Pool

Finalist | Hansel Garten- und Landschaftsbau GmbH (Dresden): Außenanlage GlobalFoundries Module One

Der Pöppelmann Award – Pflanzenproduzent des Jahres



Andreas Knaup (2. v. l.) und seine Tochter mit Dirk Moormann und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Pflanzenproduzent des Jahres“ ist der Gartenbaubetrieb A&S Knaup aus Zeil am Main mit seinem Neubau eines zukunftsorientierten Betriebs. Knaup produziert Zierpflanzen in großer Vielfalt. Der neue Betrieb umfasst 50.000 Quadratmeter Gewächshausfläche und 35.000 Quadratmeter Freiland. Die Gewächshäuser sind hoch technisiert, es werden erneuerbare Energien genutzt. Die Insolvenz des Gewächshausbauers mitten in der Bauphase war eine sehr große Herausforderung.

2. Platz | Gartenbau Weilbrenner GbR (Freinsheim): Fleischfressende Pflanzen in breiter Vielfalt

3. Platz | Gerbera van Megen GbR (Straelen): Gerbera „Made in Germany“

Finalist | Hoffmann Container-Baumschule GmbH & Co. KG (Münster): Baumschule Hoffmann – mit Bioland in die Zukunft

Finalist | Hortensien Spieker (Ibbenbüren): Nachhaltige Produktion von Hortensien und Eucalyptus

Der spoga+gafa Award – Fachhandel des Jahres



Rainer und Elvira Ostmann mit Stefan Lohrberg (l.), Director spoga+gafa, und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Fachhandel des Jahres“ ist Blumen Ostmann aus Visbek mit „Wir lieben GRÜN. Liebt doch einfach mit“. Blumen Ostmann steht seit mehr als 70 Jahren für Qualität und Frische. An den sechs Standorten des Unternehmens soll der Einkauf zu einem Erlebnis werden. Der Fokus von Blumen Ostmann liegt auf innovativen Verkaufskonzepten und einer ganzheitlichen Betriebsphilosophie, die das Team und die Kundschaft zusammenbringt. Mensch und Natur stehen an erster Stelle.

2. Platz | Hauenstein AG (Rafz/Schweiz): Gartencenter Rafz

3. Platz | Wagner Florapark GmbH (Wiesloch): Florapark – nachhaltig wirtschaften und wachsen

Finalist | BlumenWerk – MyGreenLife (Bühlertal): Gezwungen – gewachsen – gewonnen

Der christmasworld Award – Florist*in des Jahres



Gewinnerin Honey Nguyen (2. v. r.) mit ihrem „Instagram-Husband“ Anh Duc Nguyen, Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld, und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Florist*in des Jahres“ ist Honey Home of Flowers aus Celle mit „Getrockneten und konservierten Blumen“. Mit Liebe zum Detail möchte das Unternehmen jeden Geschmack treffen und die Kunden mit einzigartigen Blumenarrangements begeistern. Die Schwerpunkte liegen auf Hochzeitsfloristik zum Verleihen und auf konservierten Mooswänden. Eine individuelle Beratung gehört zum Service dazu. Auf Instagram und Facebook teilt Honey Home of Flowers Trends und Inspirationen rund um Trockenblumen.

2. Platz | FÜGLER FLORAL & DRY FLOWER STUDIO (Velbert): Modernes Design in allen Lebenslagen

3. Platz | BlumenWerk – MyGreenLife (Bühlertal): Gezwungen – gewachsen – gewonnen

Der Green Solutions Award – Newcomer*in des Jahres



Thomas van Megen (MItte) mit Alexander Kelm und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Newcomer*in des Jahres“ ist Thomas van Megen aus Straelen, „Die Zukunft gehört dem deutschen Gartenbau – Gerbera van Megen“. Seit 2015 führt der 34-Jährige Unternehmer den nachhaltig produzierenden Schnittgerbera-Betrieb am Niederrhein gemeinsam mit seinem Vater. Er ist vor allem mit der Vermarktung der bis zu neun Millionen Stiele pro Jahr beschäftigt. Darüber hinaus setzt sich Thomas van Megen in verschiedenen Ehrenämtern in Verbänden und in der Vermarktung für die Branche ein.

2. Platz | Hortensien Spieker (Ibbenbüren): Wachstum, Nachhaltigkeit und Innovation aus der Landwirtschaft – Tim Spieker

3. Platz | Hoffmann Container-Baumschule GmbH & Co. KG (Münster): Mit Bio und Vollgas in die Zukunft – Max Geers

Finalist | Gartenbau Weilbrenner GbR (Freinsheim): Die Brüder Lukas & Philipp Weilbrenner

Finalist | POTTBURRI GmbH (Straelen): Antonia Cox, Gründerin POTTBURRI GmbH

Rubrik Marketing



Der TASPO Award – Beste Marketingaktivität digital



Sabine Klingelhöfer (2. v. r.) und Richard von Hermann von W. Neudorff mit Ann Jennen, Generalsekretärin von Fleuroselect, und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Beste Marketingaktivität digital“ ist W. NEUDORFF aus Emmerthal mit seinem Podcast „Einfach natürlich gärtnern“. Mit dem Podcast möchte Neudorff Garten-Anfänger erreichen und sie an die Marke Neudorff binden. Die lockeren Gespräche zwischen einer Moderatorin und einer Neudorff-Expertin liefern Praxis-Tipps und, wo es passt, kurze Hinweise auf die eigenen Produkte. Das Unternehmen gewinnt damit auch Erkenntnisse über seine Zielgruppe.

2. Platz | Media Concept Schweiz AG (Eschenbach/Schweiz): plants? Easy! – Pflanzenpflege-Videos für Einsteiger

3. Platz | Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (Moisburg): Content für „Echte Weihnachten“ – real trees for true moments

Finalist | Landgard Service GmbH / 1000 gute Gründe (Straelen-Herongen): Landgard Inside – Influencer*innen blicken hinter die Kulissen

Finalist | NED.WORK Agentur + Verlag GmbH für Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V. (Düsseldorf): Kurzvideowettbewerb „Unsere grüne Straße lebt“

Der ambiente Award – Beste Marketingaktivität analog



Sebastian Heinje mit Yvonne Engelmann, Show Director Ambiente, und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Beste Marketingaktivität analog“ ist die Diderk Heinje Pflanzenhandelsgesellschaft aus Jeddeloh 1 mit ihren „Fruchtbengel-Obstgehölzen“. Das Fruchtbengel-Sortiment umfasst robuste Obstsorten mit Erntegarantie im ersten oder zweiten Jahr. Es bedient den Wunsch der Verbraucher nach dem Eigenanbau von Obst. Ziel der umfangreichen Marketingkampagne ist es, die Fruchtbengel-Gehölze im Standard-Sortiment der Gartencenter zu etablieren.

2. Platz | SPERLI GmbH (Everswinkel): SPERLI‘S Grünes Herz – der nachhaltige Verpackungs-Relaunch

3. Platz | Landgard-Fachhandel / Landgard Service GmbH (Straelen-Herongen): Landgard Kostbarkeiten – Besonderheiten für den Fachhandel

Finalist | bionero GmbH (Thurnau): bionero x BVB: Schwarze Erde im gelben Trikot – Mach deinen Garten erstligatauglich

Finalist | Wundergarten GmbH (Berlin): Wundergarten: Gut fürs Klima. Gut für Pflanzen. Gut für dich.

Rubrik Management



Der Johannes Schuetze AG Award – Geschäftsidee des Jahres



Das Team von Green Solutions mit Johannes Schuetze (3. v. l.) und Moderatorin Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Geschäftsidee des Jahres“ ist Green Solutions Software aus Bad Zwischenahn mit „Digitale Kundenbindung – Einfach und smart Kundentreue aufbauen“. Das digitale Kundenbindungsprogramm für den gärtnerischen Fachhandel soll den Bedürfnissen der Konsumenten entsprechen und sich in den Betrieben effizient einsetzen lassen. Bei der Entwicklung lag der Fokus auf der Digitalisierung bestehender Prozesse und dem Hinzufügen von Kundenbindungsmaßnahmen. Ziel des Programms ist die Umsatzsteigerung.

2. Platz | Stauden Ring GmbH (Oldenburg): Das E-Commerce Paket Staudenbestellung 2.0 – einfach, einzigartig und effektiv

3. Platz | Frank Bechstein Baumpflege GmbH (Kriftel): Baum-Management – Wartungsverträge für Baumpflege

Finalist | Bruno Nebelung GmbH (Everswinkel): Aufbau einer digitalen Infrastruktur für B2B sowie B2C bei einem Traditionsunternehmen

Finalist | planbar GmbH (Bocholt): planbar-App. Vom Handwerk für‘s Handwerk

Der Step Systems Award – Bestes Konzept Ausbildung & Mitarbeiter



Claudia und Markus Hügel mit Harald Braungardt von Step Systems (l.) und Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Bestes Konzept Ausbildung & Mitarbeiter“ ist Hügel mehr Garten aus Rümmingen mit dem Thema „Ausbildung ist Herzenssache.“ GaLaBau, Gartencenter mit Café sowie Baumschule – das ist Hügel mehr Garten. Nur wer gut ausbildet, hat später auch gute Mitarbeiter. Mit dieser Philosophie fährt das Unternehmen bestens, denn in den vergangenen Jahren haben alle Azubis die Prüfungen bestanden und die meisten sind dem Unternehmen treu geblieben. Hügel kann sich seine Azubis noch aussuchen.

2. Platz | Nonnenmann Garten- und Landschaftsbau GmbH (Mühlacker): Beständigkeit, Geduld und Dranbleiben lohnen sich!

Der Landgard Award – Bestes Konzept Umwelt & Nachhaltigkeit



Uwe und Melanie Klug mit Dirk Bader, Vorstand Landgard eG, und Moderatorin Laura Wontorra. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Bestes Konzept Umwelt & Nachhaltigkeit“ ist Christbaum Klug aus Mittelsinn mit „Klimalandwirtschaft im Weihnachtsbaumanbau“. Das Unternehmen Klug ist einer der größten Weihnachtsbaumanbauer Süddeutschlands. Mit gezielt eingesetzten Pflanzengesellschaften kann in der Produktion von Weihnachtsbäumen auf Mineraldünger und Herbizide verzichtet werden. Die ganzjährige Begrünung schont das Bodenleben und erhält die Bodenfeuchte. Die Untersaaten binden zudem Kohlendioxid.

2. Platz | Gerbera van Megen GbR (Straelen): Nachhaltigkeitskonzept Gerbera van Megen 2.0

3. Platz | Wagner Florapark GmbH (Wiesloch): Florapark – nachhaltig wirtschaften und wachsen

Finalist | Eggers Gemüsehof (Hamburg): Eggers – nachhaltige Tomatenproduktion

Finalist | Stertz Pflanzen GbR (Endingen): Ganzheitlich – Schritt für Schritt

Der Modiform Award – Kooperation des Jahres



Gerd Steverding von Modiform (l.) übergab den TASPO Award an das Team von Bruno Nebelung. Foto: Andreas Schwarz

Gewinner in der Kategorie „Kooperation des Jahres“ ist Bruno Nebelung aus Everswinkel mit „PowerSaat – beschichtetes Saatgut in Zusammenarbeit mit SeedForward“. Mit seinem PowerSaat-Portfolio richtet Nebelung sich an Hobbygärtner, die weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen wollen. Die Saatgutbeschichtung basiert auf Nährstoffen und natürlichen Wirkstoffen. Nebelung und SeedForward haben sich bei der Produktion und Vermarktung die Aufgaben aufgeteilt.

2. Platz | Euro Plant Tray eG (Berlin): Entwicklung und Einführung eines Mehrweg-Pflanzentrays

3. Platz | seed2soil GmbH & Co. KG (Wiefelstede): Baumschule Ahlers und seed2soil – gemeinsame Entwicklung des MiniJack

Finalist | Gerbera van Megen GbR (Straelen): Bioverstreuer für chemiefreien Pflanzenschutz in Zusammenarbeit mit Royal Brinkman

Der IPM-Gold Award – Die Unternehmerpersönlichkeit des Jahres



Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, hielt die Laudatio für Carolin Melle. Foto: Andreas Schwarz

Als Unternehmerpersönlichkeit des Jahres wurde Carolin Melle ausgezeichnet. Die Inhaberin von „Melle – Die Gärtnerei“ in Ganderkesee übernahm 2011 im Alter von 20 Jahren den Betrieb ihres verstorbenen Vaters und führte ihn erfolgreich weiter. Heidepflanzen bilden den Schwerpunkt der Produktion. Der Absatz erfolgt sowohl an Wiederverkäufer als auch an Privatkunden.

» Mehr über die Gewinner und Finalisten der TASPO Awards 2023 erfahren Sie in der „Dokumentation der Finalisten“, die zusammen mit der TASPO 44/2023 am 3. November erscheint.