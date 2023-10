TASPO Projekte: Motor für Ideen

Der Ausbau von modernen Kapazitäten für die Produktion und den Verkauf steht bei TASPO Projekte im Mittelpunkt. In unserer neuen Verlagsbeilage stellen wir mutige Bauherren und ihre Projekte vor.

Strukturen fit für die Zukunft aufstellen

Auf der einen Seite setzt sich der Strukturwandel weiter ungebremst fort und auf der anderen Seite werden moderne Produktionskapazitäten für einen wachsenden und pulsierenden Markt aufgebaut. Es sind zwei Seiten einer Medaille, die deutlich machen, dass die Zeichen auf Veränderungen stehen. Energieintensive Kulturen werden reduziert und mehr Stauden und Gartenpflanzen angebaut, die weniger Heizung zur Überwinterung benötigen.

Leuchtturmprojekte als Motor hervorheben

Der Markt ist in Bewegung und große Investitionen bei führenden Produktionsbetrieben setzen Akzente, die weit über den lokalen Markt hinausragen. Sie machen deutlich, dass die Betriebsnachfolge schon vor der Investition langfristig geregelt sein sollte. Diese Generationenprojekte machen deutlich, dass alle an einem Strang ziehen müssen, um das hinzubekommen. Denn gerade für die Modernisierung der Produktion im Zierpflanzenbau sind große Investitionen zu tätigen. Der Mut der Bauherren und deren gesamter Familie ist beispielhaft. Sie gehen ein hohes Risiko ein, da die staatliche Förderung bei reinen Neubauten nicht greift. Der Markt benötigt diese Kapazitäten, die günstiger produzieren können.

Wir stellen diesmal Neubauten und Erweiterungen in Produktion und Verkauf heraus, die aufzeigen, dass der Optimismus ungebrochen ist. Darüber hinaus ergänzen wir den inhaltlichen Schwerpunkt mit Informationen zur Videoreihe der TASPO Spezials, die die Printausgabe online gut ergänzen. Wir setzen hierbei Ideen aus der Grünen Branche in Szene. Im Mittelpunkt des neuen TASPO Spezial Videos beispielsweise steht das Unternehmen Edens Plants & Creations im niederländischen Wezep. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der modernen Züchtung, die dem Markt etwa mit Callunen frische Impulse geben will.

TASPO Projekte als E-Paper oder gedruckte Verlagsbeilage

Sie können das neue TASPO Projekte: Bau von Gewächshäusern hier als E-Paper lesen. Außerdem erscheint diese Sonderveröffentlichung als gedruckte Verlagsbeilage zusammen mit der TASPO 43/2023.