Torf und Technik: Baumschul-Besichtigung im Ammerland

Die Baumschule Hinrichs in Edewecht ist einer der fünf ToSBa-Demonstrationsbetriebe im Ammerland. Im Laufe der Projektzeit hat die Baumschule in ausgewählten Kulturen ihren Torfanteil in den Substraten von etwa 70 Volumenprozent auf 50 Volumenprozent reduziert. Auch ist in diesem Jahr ein torffreies Substrat im kleinen Praxistest. Zudem im Fokus: die technische Ausstattung des Betriebs.