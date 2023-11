Gartenbau A&S Knaup: Reges Treiben auch nach Feierabend

Im Frühjahr eröffnete Andreas Knaup auf dem Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik in Zeil am Main eine neue Großgärtnerei. Auf 50.000 Quadratmetern Gewächshausfläche baut der Gartenbaubetrieb, Gewinner in der Kategorie „Pflanzenproduzent des Jahres“ bei den TASPO Awards 2023, Topfpflanzen als Vertrags- und Aktionsware für Großabnehmer an. Das Fachmagazin Gärtnerbörse hat den Neubau besucht.