Blaulicht-Report: Senior fährt in Gartencenter

Im Landkreis Oldenburg kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Weil ein 89-Jähriger anscheinend Gas und Bremse verwechselte, endete seine Autofahrt im Schaufenster eines Gartencenters. Eine Diebstahlserie auf einem Friedhof in Monheim am Rhein wurde dank eines GPS-Signals aufgeklärt. Ein Gartenbauunternehmer ist Opfer eines Angriffs geworden, bei dem ein 26-jähriger Mann ums Leben kam. In Herdecke drohte ein Sturm das Dach einer Gärtnerei fortzuwehen, während in Stuttgart eine ehemalige Gärtnerei aus ungeklärten Gründen in Brand geriet.