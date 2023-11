Heizungsgesetz verschont Gärtner, aber ein Dilemma bleibt

Nachdem auch der Bundesrat der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – also dem umstrittenen sogenannten Heizungsgesetz – zugestimmt hat, kann es im Wesentlichen am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Darüber, ob der Gartenbau davon betroffen ist und wie derzeit die Stimmungslage im Unterglas-Gartenbau ist, sprach die TASPO mit Peter Berwanger, Technikberater beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald.