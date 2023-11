TASPO Preisbarometer: Callunen und Cyclamen wieder Top-Seller

Wie lief das Geschäft in den vergangenen vier Wochen – was waren die Top- und Flop-Seller, Order-Favoriten sowie Besonderheiten in den Betrieben? Das wollten wir dieses Mal von Martina Schliebener, Martin Löwer und Victoria Salomon wissen. Auch wenn die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, geben sie Ihnen als Leser einen Vergleichswert, eine kleine Orientierung für Ihr eigenes Geschäft.