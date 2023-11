Grüner Daumen digitalisiert: Beregnungssteuerung meets Sensorik

Jens Hellwig „beschäftigt“ in seiner Baumschule ein System zur Steuerung der Bewässerung und ein sensorgesteuertes System, das sich in der Testphase befindet. Der Plan dahinter: Optimierte Kulturführung sorge für gesunde Pflanzen bei gleichzeitiger Einsparung von Wasser, Energie und Pflanzenschutz. Deutsche Baumschule sprach mit Hellwig über Digitalisierung in der Baumschule.