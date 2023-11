TASPO Spezial: Trends bei Rhododendron und Co.

Blühende Klassiker wie Rhododendron und Co. zieren das Angebot der Baumschulen, die besonders im Ammerland beheimatet sind. Dort gehören die Moorbeetkulturen zu den Bestsellern im Verkauf. Aktuelle Trends, die wachsenden Herausforderungen sowie einen Blick in die moderne Produktion liefert unser neues TASPO Spezial.

Konzepte und Ideen für den Markt

Derzeit stehen die Zeichen auf die Wiedervernässung von landwirtschaftlichen Flächen, die auf Torflagerflächen aufgebaut und als CO 2 -Senke oder CO 2 -Speicher für die Zukunft gedacht sind. Intakte Ökosysteme sind natürliche Klimaschützer. Wälder und Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer, naturnahe Grünflächen in der Stadt und auf dem Land binden Kohlendioxid (CO 2 ) aus der Atmosphäre und speichern es langfristig, so das Ziel des Aktionsplans. „Natürlicher Klimaschutz verbindet den Schutz von Klima und Natur,“ betont die zuständige Bundesministerien Steffie Lemke.

Der Klimawandel kann zu einer veränderten Wahrnehmung von Moorbeetpflanzen in der Öffentlichkeit führen. Vielleicht sollte die Grüne Branche in Zukunft eher von Pflanzen sprechen, die humosen Boden benötigen? Seit vielen Jahren setzt INKARHO mit wüchsigen Unterlagen von Rhododendron auf diesen Trend und macht damit deutlich, welche Bedeutung der gesellschaftliche Veränderungsprozess haben kann. Die Beliebtheit von Rhododendron, Callunen, Eriken und vielen anderen Herbstkulturen ist unschlagbar. Sie benötigen alle humose Substrate.

Wir zeigen in unserem neuen TASPO Spezial praxisnah auf, wie der Imagewandel gelingen kann. Die moderne Züchtung und nachhaltige Produktion von Klassikern stehen im Mittelpunkt, die auch in Zukunft unverzichtbar sind.

Aus dem Inhalt

Die Hausmesse der Baumschule Heinje bietet viele Ideen für Gartencenter und bietet eine Fülle von Neuheiten in Premiumqualität an. Wir heben diese Bestseller und Konzepte hervor.

Volle Blütenpracht und farbenfrohe Highlights begeistern die Rhododendron-Fans. Die Baumschule Schröder liefert als absoluter Jungpflanzen-Spezialist die gute Basis für den wachsenden Erfolg. Wir berichten hierüber.

Die Baumschule Gerstenkorn setzt auf eine Premiumqualität von Rhododendron, die stets mit neuen Sorten bereichert wird.

Bei der Gärtnerei Hiedl erhalten die Kunden die Pflanzen in jedem Stadium: als Steckling, Jungpflanze, Rohware, Fertigware. Der Vorteil für die Kunden dabei ist, eine größtmögliche Auswahl aller Möglichkeiten zu bekommen.

TASPO Spezial als E-Paper und gedruckte Verlagsbeilage

Die Sonderveröffentlichung „Trends bei Moorbeetpflanzen“ erscheint als Verlagsbeilage zusammen mit der TASPO 46/2023. Außerdem können Sie das TASPO Spezial hier als E-Paper lesen.