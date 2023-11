ELCA: „Wichtige Impulse für mehr Stadtnatur“

Am 10. Oktober feierte die European Landscape Contractors Association (ELCA) – also der europäische Zusammenschluss der Garten- und Landschaftsbauverbände – sein 60. Jubiläum. Thema des Jubiläumsseminars war das Nature Restoration Law, ein Gesetzesvorhaben der Europäischen Kommission, über das der Verlust an biologischer Vielfalt gestoppt und geschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden sollen. Wir sprachen mit ELCA-Vizepräsident Lutze von Wurmb über das Gesetzesvorhaben.