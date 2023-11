Einsatz von Glyphosat soll bis 2033 erlaubt bleiben

Die EU-Kommission will Glyphosat für weitere zehn Jahre zulassen. Bundesagrarminister Özdemir hat dieses Vorhaben bereits kritisiert. Derweil soll der Chemieriese Bayer an einer Alternative zu dem Herbizid arbeiten – und musste in den USA eine weitere Schlappe in einem Glyphosat-Prozess hinnehmen.