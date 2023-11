Lichtzauber auf Schloss Dyck und der Blumeninsel Mainau

In weihnachtliche Stimmung wollen die Blumeninsel Mainau und Schloss Dyck ihre Besucher bringen. Während der „Christmas Garden“ auf der Mainau bereits seit dem 21. November geöffnet ist und in diesem Jahr einen neu inszenierten Lichtzauber zeigt, startet der Weihnachtsmarkt auf dem Wasserschloss in NRW am 2. Dezember.