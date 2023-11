Aufbruchstimmung auf der IFTF und Trade Fair Aalsmeer

Die Trade Fair Aalsmeer und die IFTF waren in diesem Jahr Anziehungspunkt für 25.000 Besucher aus fast 100 Ländern. Offensichtlich waren die Messen noch niemals so international besucht. Nach den letzten, eher verhaltenen Jahren kamen wieder viele Interessenten aus Asien, aus Afrika und Südamerika, aber auch aus dem Mittleren Osten und aus der Ukraine in das Mekka des Gartenbaus gereist.