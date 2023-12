Umweltfreundliche Logistik: alternative Antriebe

In einer neuen Studie hat das Kölner Forschungsinstitut EHI die Bereitschaft des Handels zur Umstellung auf alternative Antriebsarten untersucht und gefragt, wie viel Potenzial in Elektro, Wasserstoff und Co. für einen umweltfreundlichen Transport steckt. Ein Anlass für uns nachzuhaken, wie es in der Grünen Branche, speziell in den Baumschulen, aussieht. Wie schätzen Sie das Thema ein und welche Antriebstechnologie bestimmt die Pflanzenlogistik?