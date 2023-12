Schlechte Zwiebelernte verspricht wenig Gutes

Rund 90 Prozent der Zwiebeln für Tulpen und Co. kommen ?aus den Niederlanden – und dort war die Zwiebelernte so schlecht wie schon ein halbes Jahrhundert nicht mehr. Die Zwiebelgrößen entsprechen nicht den Wünschen der Produzenten, die Zwiebelpreise sind in den vergangenen Jahren gestiegen und bestimmte Sorten wird es in der kommenden Saison gar nicht geben.