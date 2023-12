Trendforum Retail: „Bring back the party“

Stationärer Handel im Krisenmodus? Nicht, wenn man das Ohr am Kunden hat, seine aktuellen Sorgen und die ihn bedrückenden Einschränkungen kennt. Und es versteht, seiner Gier nach unbeschwerten Gegenwelten kreativ zu begegnen. Ihm Einkaufserlebnisse verschafft, die ihn sinnlich ansprechen, ihm spannendes Verweilen mit Seinesgleichen ermöglichen – so genannte „places to be“. Dort mit Angeboten, die ihn überraschen, faszinieren und dahinführen, wo der Händler den Kunden schlussendlich haben möchte: an der Kasse.