Erste Details zum IPM-Jubiläum

Insgesamt 1.400 Aussteller aus 50 Nationen haben sich zur 40. Ausgabe der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) angekündigt. In den vier Ausstellungsbereichen Pflanzen, Technik, Floristik und Ausstattung werden zahlreiche Innovationen vorgestellt. Darüber hinaus bietet die IPM wieder ein prall gefülltes Rahmenprogramm aus Preisverleihungen, Wettbewerben, Rundgängen und Live-Shows an, die in diesem Jahr unter dem Motto „Unser Herz schlägt Grün“ stehen.