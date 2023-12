Praxistipps vom Profi: Wenn ChatGPT Fachkräfte findet

In einer sich ständig wandelnden Welt wird die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Zukunft immer deutlicher, besonders im Bereich der Rekrutierung und Talentakquise. Hier rückt ChatGPT, ein fortschrittliches KI-Tool, in den Fokus, mit dem der traditionelle, oft mühsame Bewerbungsprozess vereinfacht, beschleunigt und effektiver gestaltet werden kann.