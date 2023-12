Glitzer: verboten – bald auch verpönt?

Es glitzerte und glimmerte in der Vorweihnachtszeit wieder im grünen Einzelhandel, aber deutlich weniger als noch in den Vorjahren. Das ist das Fazit, das man hört, wenn man Betriebe zum Thema Glitzer anspricht. Dazu beigetragen haben könnte das Glitzerverbot der EU, das seit Oktober in Kraft ist. Was bedeutet das für die Grüne Branche? Wir haben nachgefragt.