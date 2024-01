2024: das ändert sich zum neuen Jahr

Ein neues Jahr ist einhergehend mit einigen gesetzlichen Änderungen, allen voran beschäftigt die Branche die Mindestlohnsteigerung auf 12,41 Euro. In diesem Zusammenhang steigt auch die Obergrenze für Minijobs. Darüber hinaus gibt es neue Vorgaben bei der CO2-Bepreisung, das elektronische Rezept wird verpflichtend und die Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder. Was es alles zu beachten gibt, haben wir hier zusammengestellt.