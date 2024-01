Weltraum-Pflanzen: Glücksklee-Experiment auf der ISS

Können Pflanzen im All gedeihen – ohne die Verwendung von Stockstoffdünger? Das haben Studierende aus Hannover erforscht und spezielle Wuchskammern entwickelt. In ihnen haben sie stickstofffixierende Symbiosen in der Schwerelosigkeit untersucht – mitten im Weltraum, auf der ISS.