„Insektenfreude“: Regionale Wildpflanzen im Erwerbsgartenbau

Am Straßenrand, auf Brachflächen oder in manchen Vorgärten sieht man sie immer mal wieder: regionale Wildpflanzen. Doch wie kommen diese Pflanzen sicher und nachhaltig in den Erwerbsgartenbau? Das Projekt der NABU-Naturschutzstation Niederrhein ermöglicht dies.