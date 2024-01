Sparpläne: Politik und Landwirtschaft im Gespräch

Während die Agrar-Demonstrationen im vollen Gange waren, erhielten mehrere Landwirtschaftsverbände ein Gesprächsangebot der Regierung: Die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen laden zu einem Treffen am 15. Januar ein. Es ist der Tag der Agrar-Großdemonstration in Berlin, bei der auch der Gartenbau wieder Flagge zeigt und seine Forderungen nochmals unterstreichen will.