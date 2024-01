Agrar-Demos: Die Proteste gehen weiter – ein Kommentar

Am Tag der Agrar-Großdemonstration am 15. Januar in Berlin, die gleichzeitig das Ende der Aktionswoche bildete, fanden erste Gespräche zwischen der Ampelregierung und der Landwirtschaft statt. Das Ergebnis ist eine Enttäuschung für die von den Sparplänen Betroffenen. Und so gehen die Proteste weiter. Ein Kommentar von TASPO-Redakteurin Marie Schröder.