Blaulicht-Report: Überfall auf Gartencenter mit Skimaske

Mit einer Skimaske vermummt versuchte ein noch unbekannter Teenager, Bargeld in einem Gartencenter in Bremerhaven zu erbeuten. In anderen Gartencentern ergatterten Diebe geringe Mengen an Bargeld, Maschinen oder Akkus. Die Schäden, die hinterlassen wurden, beliefen sich dabei auf ein Vielfaches. Auf der A1 brannte ein mit Obst und Gemüse beladener LKW völlig aus.