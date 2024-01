Zierpflanzen-Produzenten blicken auf 2024 und die IPM

Was werden die allergrößten Herausforderungen für Gartenbau-Unternehmen sein? Welches Thema beschäftigt sie derzeit am allermeisten, wofür suchen sie Lösungsmöglichkeiten und zu welchen Themen werden sie sich auf der IPM 2024 besonders umschauen? Das fragten wir verschiedene Produktionsbetriebe. Allesamt solche, die sich auf der IPM 2024 im Rahmen des Landgard-Stands in Kojen präsentieren werden – und die sehr klare Erwartungen haben, welche Gesprächsthemen dort auf sie zukommen werden.