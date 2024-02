Beängstigender Hoffnungsträger? KI in der Grünen Branche

Künstliche Intelligenz (KI) bedroht unsere Demokratie: Das sehen jedenfalls fast 50 Prozent der deutschen Bevölkerung so. Dabei gewinnt KI etwa im Pflanzenbau zunehmend an Bedeutung, da sie ressourcenschonend und effizient arbeitet. In Zeiten des Arbeitskräftemangels entscheidende Kriterien. Wir werfen einen Blick auf den Status quo.