Zierpflanzenmarkt schrumpft erneut

Der Zentralverband Gartenbau hat pünktlich zum Start der IPM in Essen neue Zahlen zum Zierpflanzenmarkt in Deutschland veröffentlicht. Demnach ist der Gesamtmarkt 2023 erneut geschrumpft und bewegt sich knapp unter dem Vor-Corona-Niveau. Ähnlich sieht es auch in den Niederlanden aus, wo die Exporte zurückgingen.