IPM 2024: Empfehlungen der TASPO-Redaktion

Die 40. IPM in Essen ist in vollem Gange und auch die TASPO-Redaktion hat sich am ersten Tag umgesehen und ihre persönlichen „Best Moments“ entdeckt. Unsere Fachredakteurinnen und -redakteure geben Einblicke und Tipps, was ihnen bisher am besten gefallen hat und was Sie nicht verpassen sollten.