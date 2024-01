Grüne Trends in Essen und „City of Colours“ in Berlin

Volles Messe-Programm für Landgard: Auf der IPM in Essen zeigt der Vermarkter aktuell zukunftsweisende Trends und Produkte für die Grüne Branche, parallel dazu ist Landgard mit „1000 gute Gründe“ auf der Grünen Woche in Berlin vertreten und verwandelt die Blumenhalle in eine „City of Colours“. Zudem fanden in Oberhausen die Landgard-Frühjahrs-Ordertage 2024 statt.