Verbände positionieren sich zur Torfminderung

Die Bundesregierung sieht in ihrer Torfminderungsstrategie einen schrittweisen Verzicht auf Torfanteile in Kultursubstraten für den Hobby- und Profibereich vor. Alternativen sind aber noch rar und zu wenig erforscht. Eine Verbände-Allianz aus zwölf Institutionen hat im Rahmen der IPM nun ein Positionspapier vorgestellt, in dem man Lösungsansätze hin zu einer Harmonisierung der Torfreduktion vorstellt.