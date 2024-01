Selbsterntegärten – Gartenkonzepte im Wandel

Was sind Selbsterntegärten? Welche Formen gibt es und wie läuft es dort ab? Auf der IPM in Essen wurden einige Konzepte und Forschungsvorhaben zum Thema vorgestellt. So stellten das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) und das Bundeszentrum für Ernährung (BZFE) ihre gemeinsame Broschüre vor, ein Leitfaden für die Praxis aus dem Blickwinkel von Betrieben.