Blaulicht-Report: lange Haftstrafe für Mord an Floristin

In Lichtenfels bei Coburg wurde das Urteil gegen einen 18-Jährigen verkündet, dem zur Last gelegt wird, im März 2023 aus Habgier ein Blumengeschäft überfallen und die Floristin dabei ermordet zu haben. Unbekannte haben im Landkreis Stade 20 Bäume angesägt und so einen Sachschaden von rund 20.000 Euro verursacht.