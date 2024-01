Grüne Woche: Blumen und Beleuchtung strahlten um die Wette

Vom 19. bis zum 28. Januar fand in Berlin die Internationale Grüne Woche 2024 statt. Wie schon in den Vorjahren, so wirkte auch bei dieser, bereits zum 88. Mal in Berlin aufgelegten Verbrauchermesse, die Blumenhalle als besonderer Besuchermagnet und zog erwartungsgemäß sowohl Fachleute der Grünen Branche als auch Hobbygärtnerinnen und -gärtner an.