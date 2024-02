Fruit Logistica 2024 mit neuem Technologiepreis

Am 7. Februar öffnet die Fruit Logistica, Fachmesse für den globalen Fruchthandel, ihre Tore. In den Hallen der Messe Berlin wird in diesem Jahr neben dem Fruit Logistica Innovation Award zum ersten Mal ein Preis verliehen, der Innovationen im Bereich Maschinen und Technologie würdigt. Wir stellen die Nominierten vor.