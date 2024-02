Forschung: Pflanzenabfälle weiterverarbeitet

In den USA und in Spanien haben sich Wissenschaftler mit der Weiterverarbeitung von Pflanzenabfällen beschäftigt. Dabei herausgekommen sind vielversprechende Ergebnisse, die Tomatenabfälle in Bio-Lack oder Aloe Vera-Reste in Insektizide verwandeln.