Special Guests: Besonderheiten, die Impulskäufe generieren

Alles, nur nicht langweilig – so muss mehr denn je das Motto lauten, wenn der Fachhandel seine Sortimentsgestaltung in den Blick nimmt. Denn in Anbetracht der aktuellen Gesamtlage mit Krisen und einem zunehmenden Druck auf die Konsumstimmung, heißt es, den Instrumenten der aktiven Nachfragesteigerung mehr Augenmerk zu schenken. Eines dieser Instrumente sind Spezialitäten und Besonderheiten, die vor allem dazu dienen, Impulskäufe zu generieren.