1000 gute Gründe: Neun Jahre bunte Impulse für grüne Produkte

Vor nunmehr neun Jahren hat Landgard die Initiative „1000 gute Gründe“ ins Leben gerufen. Mit der Kampagne will die Erzeugergenossenschaft das Image von Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse auffrischen. Die Begeisterung der Menschen für grüne Produkte soll so neu entfacht werden und Kaufanreize aufzeigen. Auf der IPM gab uns Nina Keune (als Leiterin der Landgard-Unternehmenskommunikation ein Teammitglied der Initiative) Einblicke in die Initiative, die von Influencer-Marketing, Social-Media-Kommunikation, Events und flankierender Pressearbeit lebt.