Stauden vom Fachmann

Die Staudengärtnerei Siebler in Schwarmstedt, rund 40 Kilometer nördlich von Hannover, ist vielen in der Branche gut bekannt. Schließlich bietet Inhaber Wolfgang Siebler ein sehr breites Sortiment an Stauden mit mehr als 1.400 Arten und Sorten, darunter auch Gräser, Farne und Wasserpflanzen. Die Gärtnerbörse hat den Betrieb besucht.