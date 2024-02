Blaulicht-Report: Brände, Diebstahl und Randale

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hatten in den vergangenen Wochen wieder alle Hände voll zu tun. In Hamm und Weinböhla brannten Gartenbaubetriebe, es kam zu Diebstählen von Kraftfahrzeugen und Grabgestecken, einem Unfall bei Baumpflegearbeiten und es wurde in einem Blumenfachgeschäft randaliert.