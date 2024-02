TASPO Spezial: Outdoor-Trends setzen Impulse

Bestseller und Neuheiten als Geschäftsideen offerieren

Konzepte sind gerade bei Neuheiten oft unverzichtbar, um den Marktzugang zu erleichtern. Führende Baumschulen bieten diese Verkaufskonzepte an, um sich im Wettbewerb zu differenzieren. Diese Marketingtools werden auch in kleineren Stückzahlen angeboten. Gerade für die noch schwer einzuschätzende Saison 2024 lassen sich so die Kosten besser kalkulieren, wenn bereits in kleineren Auflagen mit dem eigenen Firmenlogo gearbeitet werden kann.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Produktion und Handel setzt gute Absprachen voraus, um eine kontinuierliche Belieferung in der Saison zu gewährleisten. Ohne eine rechtzeitige Vororder für die Grundbestückung ist das kaum darstellbar. Das rollende Warenlager auf der Straße kommt an seine Grenzen, wenn alles „just in time“ geordert wird. Das Risiko für die Anbaumengen wird einseitig auf die Produktion verlagert, wenn alles kurzfristig im Tagesgeschäft gekauft wird. Die Verfügbarkeit der Ware wird knapp, da niemand ins Risiko gehen will. Die Basis für beste Geschäfte macht mehr Verbindlichkeit in der gesamten Handelskette erforderlich.

Aus dem Inhalt

Bienenretter zum Start in die Saison: Erica carnea bieten die ersten Blüten, die Mensch und Insekten gleichermaßen erfreuen. Neue Sorten stehen besonders bei Beauty Seasons im Mittelpunkt.

Mit vielen Neuheiten und Bestsellern bereichert die Baumschule Brüntjens den Grünen Markt. Es werden Gräser und Farne, Cornus, einfache und bessere Laubgehölze in vielen Formen und Größen angeboten.

Weiße Blüten, panaschierte Blätter und rote Beeren schmücken Gaultherien. Sie sind bis in den Winter hinein eine Zierde. Bredderplan offeriert neue Sorten, die einen kompakten, schönen Wuchs haben.

Die Hausmessen bei Baumschulen im Ammerland sind als Plattform ein direkter Draht zum Produzenten und überzeugen mit Qualität, Kompetenz und Service. Der Handel erhält dort einen Blick hinter die Kulissen geboten.

TASPO Spezial als E-Paper oder gedruckte Sonderveröffentlichung

TASPO Spezial ist eine Sonderveröffentlichung und erscheint als Verlagsbeilage in der TASPO 7/2024. Zudem können Sie das neue „TASPO Spezial: Trends bei Outdoorpflanzen“ hier als E-Paper lesen.