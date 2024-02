Frau Försterin? Grünes Mentoring für Chancengleichheit

„Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist das größte wirtschaftliche Potenzial für Deutschland“ – so Marcel Fratzscher auf LinkedIn. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) spricht ein Thema an, das auch in Österreich eines ist und dem sich die dortige Forstwirtschaft seit Januar 2024 besonders aktiv widmet.