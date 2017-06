Azubi-Startpaket 2017/2018

Seminare für Auszubildende im Gartenbau

Damit sich die Nachwuchskräfte persönlich und beruflich positiv weiterentwickeln können, dürfen sie zu Sonderkonditionen einen ganzen Strauß an Seminaren besuchen, in denen die Junggärtner eine nachhaltige Identifikation mit dem Gartenbau fördern.



Bis zu eineinhalb Jahren dürfen die Azubis dank des Starterpakets in die Mitgliedschaft der AdJ hineinschnuppern. Mit Ende des Folgejahres läuft die Mitgliedschaft aus oder kann auf Wunsch verlängert werden. 40 Euro kostet das gesamte Paket, das den Nachwuchskräften von ihren Betrieben zur Verfügung gestellt werden kann.



„Wir freuen uns sehr, dass die Gartenbau-Versicherung auch für 2017/2018 wieder den Beitrag des Azubi-Startpakets für ihre Versicherten übernimmt“, sagt Sandro Beutnagel, Geschäftsführer der Junggärtner.



Leistungen des Azubi-Startpakets der AdJ im Überblick: