Landgard begrüßt 33 neue Auszubildende

Armin Rehberg, Vorstandvorsitzender der Landgard eG (Mitte), begrüßte mit Vertretern des Personalbereichs persönlich die neuen Auszubildenden in der Unternehmenszentrale in Straelen-Herongen. Foto: Landgard

Über 30 neue Auszubildende starten in diesem Jahr bei der Erzeugergenossenschaft Landgard im nordrhein-westfälischen Straelen in den Beruf. Um sich kennenzulernen und erste Informationen rund um den künftige Arbeitsplatz auszutauschen, lud Vorstandsvorsitzender Armin Rehberg zu einem gemeinsamen Tag der Ausbildung ein.

Mehr Nachwuchskräfte als jemals zuvor

Mit 33 Auszubildenden aus ganz Deutschland startet Landgard in diesem Jahr in die Ausbildungssaison. Zusammen mit Vertretern des Personalbereichs begrüßte Vorstandsvorsitzender Armin Rehberg die künftigen Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Tag der Ausbildung am Landgard-Stammsitz in Straelen-Herongen. Vor Ort konnten sich die Nachwuchskräfte mit neuen Kolleginnen und Kollegen über das Unternehmen austauschen und erhielten erste Einblicke in die Branche. Den angehenden Kaufleuten im Groß- und Außenhandel, Fachkräften für Lagerlogistik, Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung, Berufskraftfahrern sowie Fachlageristen bot es zudem die Möglichkeit, sich über berufliche Perspektiven zu informieren.

Weitere Ausbildungsplätze gegen den Fachkräftemangel

„Als Deutschlands führende erfolgreich vermarktende internationale Erzeugergenossenschaft für Blumen und Pflanzen sowie Obst und Gemüse und als einer der größten Arbeitgeber in der Region tragen wir auch Verantwortung für unsere Branche und den Standort“, so Armin Rehberg. „Daher haben wir uns dazu entschieden, dem Fachkräftemangel im grünen Segment mit einer steigenden Zahl von Ausbildungsplätzen zu begegnen. Um auch in Zukunft für und mit unseren Mitgliedsbetrieben erfolgreich zu sein, setzen wir gezielt auf qualifizierte Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen. Wir wollen einfach die besten Leute im Markt.“