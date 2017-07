Südtirol verbindet – Europäischer Junggärtnerkongress 2017

Durch die Organisation der Südtiroler Junggärtner standen neben landestypischen kulinarischen Spezialitäten Einblicke in die Tiroler Natur sowie der Austausch über berufliche Erfahrungen im Zentrum der Veranstaltung. Besichtigt wurden zahlreiche Betriebe und Produzenten der grünen Branche.

Über 50 junge und junggebliebene Gärtnerinnen und Gärtner aus neun Ländern trafen sich unter der Schirmherrschaft des CEJH (Europäischen Junggärtnervereinigung) im Rahmen des Europäischen Junggärtnerkongresses in diesem Jahr im Kongresszentrum der Fachschule in Laimburg.

Dabei erhielten die Gärtner Einsichten in die Bereiche Jungpflanzen, Stauden, Landschaftsbau, Orchideen, Gartencenter und Gewächshausbau. Einer der Höhepunkte war der Besuch des Schlosses Trauttmansdorff am östlichen Stadtrand von Meran. Auf dem zwölf Hektar großen Areal bietet sich ein umfangreiches botanisches Angebot in Form von über 80 Garten- und Kulturlandschaften aus aller Welt, Raritäten, Themengärten sowie lokale Vegetationsbilder des Landes Südtirol.