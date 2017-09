Friedhöfe im Wandel der Jahreszeiten

Am Fotowettbewerb "Er ist..." dürfen sich Hobby- und Profifotografen mit ihren Beiträgen rund um den Friedhof im Wandel der Jahreszeiten beteiligen.

Friedhöfe sind vielfältig: Sie sind nicht nur letzte Ruhestätte, sondern auch Naherholungsgebiete, aktive Beiträge zum Klimaschutz und Arbeitsplatz für Friedhofsgärtner, -verwalter und Bestatter. All das will der Verein zur Förderung der deutschen Friedhofskultur (VFFK) nun im bundesweiten Fotowettbewerb „Er ist…“ zeigen.

Fotowettbewerb: Friedhöfe im Herbst und Winter

Die Fotos sollen demonstrieren, dass der Friedhof eine Parklandschaft darstellt, die im Laufe der Jahreszeiten ständig ihr Gesicht verändert. Im Fokus dieses Wettbewerbs stehen Herbst und Winter. Im Frühjahr 2018 soll ein zweiter Wettstreit anschließen, der Frühling und Sommer thematisiert.



„Friedhöfe sind in unserer schnelllebigen Zeit besondere Orte, die Vergänglichkeit und Neubeginn symbolisieren. Sie lassen Dich verweilen, runterkommen vom Stress des Alltags und durchatmen. Sie sind ökologisch wertvoll für die Stadt und sozial wichtig für die Menschen. Mit dem Fotowettbewerb sollen die vielfältigen Facetten unserer Friedhofkultur auf kreative Weise und aus ungewöhnlichen Blickwinkeln in den Mittelpunkt gerückt werden. Dies bietet sich gerade am Beispiel der besonderen Herbst- und Winterstimmungen auf den Friedhöfen an“, erläutert Andreas Mäsing, Vorsitzender des VFFK.

VFFK: Hobby- und Profifotografen dürfen am Wettbewerb „Er ist…“ teilnehmen

Am Fotowettbewerb „Er ist…“ können alle Hobby- und Profifotografen teilnehmen. Die Fotos, maximal zwei an der Zahl, müssen in einer druckfähigen Auflösung (300 dpi) eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2017. Als Preise winken:

Preis: 500,00 Euro

Preis: 300,00 Euro

Preis: 150,00 Euro

4. bis 15. Preis: jeweils eine hochwertige Speicherkarte für die Kamera

16. bis 25. Preis: jeweils ein Blumenstrauß