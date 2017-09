Friedhofstechnik 2017 mit neuem Wettbewerbsangebot

Am 14. September fand die Friedhofstechnik 2017 in Essen bereits zum 19. Mal statt und lockte Fachbesucher aus ganz Deutschland an. Vor Ort konnten sich Interessierte über Neuheiten aus den Bereichen Maschinen, Geräte, Material und Software rund um den Friedhof zu informieren. Das Angebot wurde in diesem Jahr erstmals mit einem Wettbewerb für Berufsschüler der Fachrichtung Friedhofsgärtnerei ergänzt.