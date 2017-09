Tag des Friedhofs 2017 als „Raum für Erinnerung“

In den 30 Veranstaltungen boten Friedhofsgärtner, Steinmetze, Bestatter, Floristen, Verwalter, aber auch Religionsgemeinschaften und um den Friedhof aktive Vereine und Institutionen ein umfangreiches Programm. So wurden beispielsweise verschiedene Symbolpflanzen behandelt, Friedhofsführungen mit Erläuterung von Bestattungsmöglichkeiten und Mustergräbern angeboten sowie Lesungen und Führungen zu Gräbern prominenter Verstorbener oder aber Memoriam-Gärten und gärtnerbetreuten Grabanlagen veranstaltet.

Friedhöfe sind nicht nur Orte der Trauer und des Gedenkens, sondern auch der Begegnung. Neben dem Austausch mit anderen Trauernden spiegelt der Friedhof auch immer eine eigene Geschichte wieder, die seiner Stadt oder Gemeinde. Unter dem Motto „Raum für Erinnerungen“ haben sich tausende Interessierte in diesem Jahr zum wiederholten Mal auf dem Tag des Friedhofs am dritten Septemberwochenende in ganz Deutschland informiert.

„Der Tag des Friedhofs am dritten Septemberwochenende ist inzwischen in ganz Deutschland und in der Schweiz eine feste Institution geworden und es erfüllt mit Stolz zu sehen, dass so viele Besucher mit Begeisterung die Angebote annehmen“, so Birgit Ehlers-Ascherfeld, Vorsitzende des Bundes deutscher Friedhofsgärtner (BdF) im Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG).

Seit der Gründung im Jahr 2001 hat der Tag des Friedhofs immer mehr an Bedeutung zugenommen. Das Motto der zweitägigen Veranstaltung wird in einem zweijährigen Turnus vergeben, sodass der Tag des Friedhofs 2018 am 15. und 16. September unter einem neuen Motto veranstaltet wird.